Известная россиянка из базы "Миротворца" приехала в Киев, опубликовав видео из центра столицы

Российская журналистка и политик Ксения Собчак приехала в столицу Украины Киев.

Об этом она сообщила в четверг, 17 января, на своей странице в Instagram.

Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Собчак сопроводила его подписью "Ну привет, Kиев!" (при чем название украинской столицы она написала как "Кіев").

Отметим, что Ксения Собчак была внесена в списки базы сайта "Миротворец" в марте 2018 года за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2014 году. Также на сайте Собчак обвиняют в том, что та оправдывала российскую оккупацию полуострова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который получил гражданство РФ, попал в базу преступников центра "Миротворец".