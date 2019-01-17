Украинцам будут выдавать права без автошколы: в чем суть инициативы

В Украине могут отменить обязательное прохождение автошколы.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Экзамены на водительские права без обязательного курса? Да, это может быть в Украине. Сегодня, чтобы получить права, нужно подготовить пакет документов, пройти несколько этапов процедур и перед экзаменом пройти обязательные платные курсы - в среднем 140 часов обучения. Самостоятельная подготовка к экзаменам не считается. Поэтому предлагается упростить получение этой услуги", - написал чиновник.

По его словам, в Украине нужно предусмотреть возможность самостоятельно выбирать программу подготовки либо с помощью курсов, либо самостоятельно, и ввести институт экзаменаторов.

Парцхаладзе также предложил упростить получение медицинской справки. По его словам, опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши, свидетельствует о том, что это реально и нововведение сделает жизнь граждан проще и комфортнее.

"Эти изменения предлагаются в протокольном поручении МВД Украины совместно с Министерством экономического развития и торговли Украины и другим заинтересованным органам по итогам расширенного заседания рабочей группы", - уточнил замминистра.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине упростилась регистрация автомобилей.