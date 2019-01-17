В Украине назвали 5 лучших военных разработок 2018 года: опубликованы фото

Государственный концерн "Укроборонпром" представил топ-5 разработок своих предприятий в 2018 году.

Список образцов вооружения опубликовала пресс-служба ГК.

Отмечается, что в 2018 году предприятиями, входящими в состав ГК "Укроборонпром", были разработаны, продемонстрированы и направлены на испытания несколько десятков новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники и их основных составных частей.

Среди всех разработок наиболее значительными являются новейшая крылатая ракета "Нептун", обновленный высокоточный 152-мм снаряд "Цветник", РСЗО "Берест", оптико-прицельная станция ОПСН-И и контрбатарейный радар 1Л220УК.

Стратегически важная для обороноспособности Украины разработка ГККБ "Луч" - новейшая крылатая ракета "Нептун". Во время испытаний она уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км. Таким образом было доказано высокую эффективность систем управления и распознавания целей бортовым комплексом крылатой ракеты.

Испытания нового оружия прошли в рамках мероприятий по принятию на вооружение и запуска серийного производства крылатой ракеты.

В перспективе крылатая ракета "Нептун" должен стать основой нового противокорабельного комплекса, который должен иметь высокую мобильность и маневренность. Это позволит повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности.

В 2018 году ГП "НПК" Прогресс "завершило модернизацию высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" и провело полное импортозамещение компонентов российского производства, которых было более 40%.

"Цветник" - высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в лист формата А4 первым выстрелом. Такая точность достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщиком.

"Цветник" может уничтожать защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. Высокоточный изделие предоставляет тотальное преимущество в контрбатарейной борьбы, когда вражеская артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара.

"Цветник" получил новую, в разы меньше, головку наведения, которая является одной из самых сложных частей высокоточного снаряда. Во время выстрела все системы снаряда, в частности оптика, электроника, исполнительные устройства точной механики, должны выдержать перегрузки в 10000 g (когда 100 грамм превращается в тонну). Несмотря на такие экстремальные условия электроника должна работать и управлять снарядом.

Стоит заметить, что новая головка наведения позволяет использовать ее не только в 152-мм "Цветник", но и в его "натовской" версии в 155-мм калибре, а также в 122-мм снаряде "Карасук" и новой 120-мм мини "Круча".

Сейчас в ГП НПК "Прогресс" полностью готовы к проведению необходимых предварительных и государственных испытаний "Цветник", серийного производства и ждут заказов от Министерства обороны Украины.

ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", в прошлом году совершило глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня. Уникальность этой новой боевой машины, которая получила название БМ-21 УМ "Берест", что в ней используются исключительно компоненты украинского производства. Впервые широкой публике машина была продемонстрирована на международной выставке "Оружие и безопасность", состоявшейся в Киеве в октябре.

"Берест" может заменить БМ-21 "Град", стоящий на вооружении Вооруженных Сил Украины. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют "Береста" ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Применение новой цифровой системы управления огня позволяет экипажу, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности - топогеодезическую привязку.

Новая РСЗО имеет более мощный залп - до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде".

"Берест" установлен на новом шасси от "КрАЗ" - 5401НЕ с колесной формулой 4х4. В общем, "Берест", по сравнению с "Градом", имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.

Еще одним открытием 2018 года стал оптико-прицельная станция ОПСН-И от "Изюмского приборостроительного завода". Она оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером. Такие инструменты позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение.

Разработка "Изюмского приборостроительного завода" является универсальной. Диаметр станции всего 43 см - это позволяет ее устанавливать не только на вертолеты, а и на беспилотные летательные аппараты. Кроме того, стабилизированная во всех плоскостях оптико-прицельная станция может применяться в бронетехнике и, при определенных изменениях конструкции, в морской технике.

"Изюмский приборостроительный завод" - уникальное предприятие, которое создает прицелы для высокоточного ракетного оружия. Завод полностью закрытый цикл производства, начиная от изготовления специального стекла, к выпуску цифровых прицелов для противотанковых комплексов "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер".

Для успешной контрбатарейной борьбы запорожский "Научно-производственный комплекс" Искра "разработал станцию 1Л220УК, которая была продемонстрирована на параде 24 августа.

Контрбатарейный радар 1Л220УК фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии. Радар также ведет наблюдение за воздушным пространством, обнаруживая беспилотники и авиацию противника.

1Л220УК по своим возможностям значительно превышает контрбатарейная радары, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинским войскам передали около 70 единиц техники и вооружения.