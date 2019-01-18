Кризис жанра: сеть насмешил очередной фейк об Украине от росСМИ

Российски СМИ снова распространяют фейковую информацию об Украине.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Facebook.

СМИ оккупированного Россией Донбасса "Донецк 24" выдали материал с заголовком: "На Украине полицейские избили жителя за отказ говорить на украинском языке".

"И съели!", - прокомментировал фейк блогер.

Также и других пользователей сети возмутила эта информация, о чем и написали под постом.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли очередной фейк Кремля о фашистах в Украине. Также ведущая на одном из путинских телеканалов, пропагандистка Ольга Скабеева выдала очередной фейк, появлению которого послужило введение военного положения в Украине. А ранее в сети высмеяли фразу Путина о младенцах на завтрак.