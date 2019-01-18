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Названы дата и место официального возведения на престол митрополита Епифания

пятница, 18 января 2019, 11:10

Названа точная дата торжественного возведения на престол главы православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

Об этом говорится на официальной странице Православная церковь Украины в Facebook.

"Официально сообщается, что интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019, во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской", - уточняется в сообщении.

Отметим, что под термином интронизация понимается торжественное чинопоследование (общественное богослужение), во время которого совершается возведение новоизбранного епископа (в настоящее время — предстоятеля церкви) на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану. В современной Православной церкви интронизация совершается в отношении как патриархов, так и предстоятелей поместных или автономных церквей, имеющих сан митрополита или архиепископа.

Как сообщал "Апостроф", ранее Рада приняла решение по механизму перехода в поместную церковь.

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