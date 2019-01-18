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В сети показали шокирующие фото загрязненного моря в Крыму

пятница, 18 января 2019, 18:10

В оккупированном Россией Крыму жители заметили, что Севастопольскую бухту залили мазутом.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Севастопольскую бухту оккупанты снова залили мазутом", - написал он.

Многометровую полосу в море заметили днем 18 января, отмечают, что утром загрязнения еще не было.

"Вроде как со стороны Севморзавода полоса, и ветер оттуда. Мазут, дизель или какие-то нефтепродукты", - пишут очевидцы.

Как сообщал "Апостроф", море в Севастополе в оккупированном Россией Крыму засыпано разнообразным мусором и похоже на свалку. Также стало известно, что винзавод в селе Угловое, в оккупированном Крыму, сбрасывает неочищенные отходы производства прямо в море. Кроме этого ранее сообщали, что в знаменитом детском лагере "Артек", который находится в поселке Гурзуф в оккупированном Россией Крыму, людям перекрыли не только подход, но и вид на море.

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