В Украине создали "город" из льда: опубликовано видео

В Ивано-Франковской области соорудили ледовый "город".

Об этом сообщает НТК TV.

Его делают уже более 15 лет в селе Нижний Вербиж. Однако в этом году "городок" не дождался праздника Крещения. Из-за погодных условий ледяные сооружения начали таять и ломаться.

"Людям жалко, ведь над сооружением зимней сказки взялись работать сразу после Рождества, ежедневно на "строение" приходили не менее 15 мужчин", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Валдайском озере в Новгородской области РФ из-за перепада температур появились тысячи "ледяных цветов". А также зимой в американском штате Мичиган зафиксировали невероятно красивый природный феномен, который называют синим льдом. Фотографы съезжаются к берегам одноименного со штатом озера, чтобы сделать снимки этих кристаллических гор.