Награда нашла героя: в сети показали фото нового "груза 200" у оккупантов

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понедельник, 21 января 2019, 12:05

Стало известно о самоликвидации очередного боевика так называемой ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Сабанчеев Евгений Сергеевич "Арбат" (Брянка Луганская обл., 01/10/85) умер ~10/12/18 (тромб)", - пишет он.

Также уточняется, что боевик входил в базу "Миротворец". По данным базы, он участвовал в захвате СБУ Луганска и принимал участие в штурме Дебальцево.

В сети тут же стали обсуждать эту новость.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе потеряли двоих человек убитыми, а также лишились пяти единиц техники, в том числе двух грузовиков с боеприпасами и миномета.

Читайте также материал "Апострофа": Как заставить Путина вывести войска с Донбасса: несколько необходимых условий.

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