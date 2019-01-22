Отец Гандзюк рассказал о циничном разговоре организатора с исполнителем перед ее убийством

Активистка Екатерина Гандзюк помогала 5-му батальону УДА, в котором служили ее будущие убийцы.

Об этом в Facebook рассказал ее отец Виктор Гандзюк.

По его словам, дочь "занималась сбором денег для протеза Владимиру Васяновичу, на котором он пошел убивать Катю".

Он также подчеркнул, что Гандзюк была знакома с предполагаемым организатором убийства Сергеем Торбиным (боевой позывной Опер), с которым она "встречалась в Херсоне, помогала в делах АТОшных, и успешно, и не раз".

"Затем, на суде, исполнители врали, будто думали, что убивают пророссийскую чиновницу... Правда, не за идею, за деньги... А Опер заявил в перемешку с матом, что его просто оклеветали, и он впервые слышит о... Знаю, за несколько дней до нападения был телефонный разговор между одним из исполнителей и Опером:

Исполнитель: Опер, она же своя...

Опер: Пох*р...", - написал Виктор Гандзюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.