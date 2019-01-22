​Во Львове во время раскопок обнаружили уникальную находку: видео

В центре Львова во время ремонта для открытия нового заведения в одном из подземелий нашли древний меч.

Об этом сообщает Zaxid.net, публикуя соответствующий сюжет.

Находку обнаружили на Площади рынок в пятом подземелье, которое ранее было закрытым для входа. Подвал расположен под храмом апостола Петра и Павла.

Историки отмечают, что меч датируется примерно ХІV веком. В это время здесь Польско-Литовское княжество боролось с Тевтонским орденом.

Владелец будущего заведения отметил, что из-за находки концепция ресторана будет полностью изменена. Теперь меч станет центральной темой заведения.

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