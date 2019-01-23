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В Донецке на празднике шахтеров перед главарем ДНР устроили смешные пляски: фото и видео

среда, 23 января 2019, 15:25

Украинцев рассмешило нелепое празднование 60-летия крупнейшей шахты им. А.Ф. Засядько на временно оккупированной боевиками части Донбасса.

Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсетях и YouTube.

"Тем временем в Донецке. На фото взрослые люди", - стебутся с мероприятия в Telegram-аккаунте Дежурный по Донбассу.

Судя по кадрам, опубликованным в YouTube, по этому случаю боевики устроили концерт, который удивляет своей несуразностью: люди в военной форме, флаги и мужчины танцующие непонятные танцы со звездами в руках.

Как сообщал "Апостроф", в сети подняли на смех светлое будущее боевиков ДНР и ЛНР.

Кроме того, в сети опубликовали фотографию поклонницы "русского мира", которая позирует в военной форме с пистолетом и паспортом "ДНР".

Также в сети смеются над рассеянными боевиками ДНР. Так, в сети разместили фотографии потерянных террористами документов и вещей. В частности, боевики ищут свои портмоне, визитки, иконки, рюкзаки и военные билеты.

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