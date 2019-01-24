​В Киеве наказали студента Академии искусства за оскорбительную "антивоенную" выставку: фото

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четверг, 24 января 2019, 09:48

Студента Академии искусств Спартака Хачанова исключили из заведения за того, что он изобразил воинов украинской армии в виде половых органов, а также сделал вышиванку из сала, а потом выбросил ее на помойку.

Об этом говорится на странице общественной организации С-14 в Facebook.

"Спартака Хачанова с его "парадом х**в" исключили из Академии изобразительного искусства и архитектуры без права восстановления. Автор этой дураки изображает нашу армию в виде половых органов, а войну на Востоке считает мерением правительствами стран писюнами. Недавно Хачанов еще додумался высмеять украинском вышиванку. Сделал ее из сала и свиных хвостов. Затем показательно выбросил "рубашку" на помойку.

С14 пришло поддержать решение руководства и пообщаться лично с Спартаком, который угрожал сорвать заседание по его исключению. Но говорить Хачанов не захотел. Тем более что-то срывать. Сбежал, забился в комнате за спинами работников и не выходил.

Парадокс в том, что сам "художник" из Снежного Донецкой области. Боевики ему разбомбили дом, но вату головного мозга это не вылечило", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировано командира боевиков, который топтал флаг Украины.

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