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Угробили все: в сети рассказали о последствиях оккупации Крыма Россией

суббота, 26 января 2019, 22:15

Жители оккупированного Россией Крыма поделились рассказами о жизни на полуострова спустя 5 лет после его аннексии.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Симферополь. Подводя итоги "русской весны"", - написала она и опубликовала скриншоты рассказов местных жителей.

"За прошедшие 5 лет растащили и угробили все то, что еще оставалось от Украины. Город как большая помойка. Дороги стали еще хуже...", - написал житель Симферополя.

Также его слова поддержал и другой пользователь сети, выставив снимок с Крыма.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя. Кроме того в сети на примере выпускного 2018 года показали, как новый "совок" в оккупированном Россией Крыму стал хуже и гротескнее предыдущего. А в супермаркете оккупированной Евпатории дефицит товаров попытались скрыть, выложив в холодильники рулоны туалетной бумаги.

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