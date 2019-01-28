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Опубликовано мощное видео тренировки украинской авиации над Азовом

понедельник, 28 января 2019, 10:56

Военные летчики провели масштабные учения ударных самолетов для поддержки кораблей, патрулирующих акваторию Азовского моря.

Соответствующее видео опубликовано на странице ООС в Facebook.

Так, летчики отработали наведение на морские цели врага с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове. Также военные отреагировали на вражескую цель с определенным временным интервалом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале декабря на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины прошли тактические учения.

Также механизированные подразделения 93-ей ОМБр "Холодный Яр" отметили первый снег батальонными тактическими учениями.

Помимо этого украинские танкисты провели мощные учения на Донбассе, отбив наступление условного противника.

Кроме того, в начале ноября в Украине прошли военные учения с боевыми стрельбами на полигоне ВСУ "Ягорлык".

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