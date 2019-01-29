Суд в Москве заочно арестовал украинского активиста: что ему вменяют

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера националистической организации С14 Евгения Карася по делу о нападении на посольство России в Киеве 17 сентября 2016 года.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Е.Карася меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Карасю заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой") и по ст. 329 УК РФ ( "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации").

Российская сторона утверждает, что в ночь с 16 на 17 сентября 2016 в посольство РФ в Киеве "прибыла организованная группа лиц, принимавших участие в акции против проведения выборов депутатов в Госдуму на территории Украины".

"В их числе были представители праворадикальных общественных организаций и объединений. Нападавшие забросали территорию дипломатического представительства дымовыми шашками и направили в здание посольства залпы из батареи салютов. В результате имуществу РФ был причинен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России вместо Карася в санкционный список случайно включили его полного тезку - владельца галереи искусств.