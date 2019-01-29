Три гриба и кот в стиралке: в сети жестко прошлись по новому логотипу Львовской области

В понедельник, 28 января, во Львове представили новый логотип области.

Об этом сообщают местные СМИ.

По задумке в лого должно было присутствовать изображение льва. Уточняется, что логотип разрабатывал местный дизайнер. На эту затею было потрачено почти 5 тысяч долларов.

В сети не оценили стараний дизайнера. Многим логотип области напомнил больше лого какого-нибудь завода, но никак не презентационный символ области.

"ЛьвовШина - логотип завода", "Что надо сделать, чтобы увидеть ЛЬВА в центре? Кто подскажет инструкцию??", "Я вижу 3 гриба, из них 2 без шапок)", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети бурно обсуждали новый логотип "Укрзализныци". Также в сети придумали новый логотип путинскому пропагандистскому телеканалу.