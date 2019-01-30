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​В Украине пропал капитан скандального судна "Норд": появилось заявление полиции

среда, 30 января 2019, 15:29

В связи с пропажей капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко правоохранители Запорожской области открыли уголовное производство.

Об этом сообщает ТАСС.

"Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство", - сообщил адвокат моряка Александр Руденко.

Он пояснил, что открытие дела является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное дело по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-разыскные мероприятия".

Руденко сообщил, что местоположение Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно.

"Никаких новостей, к сожалению, нет, на связь капитан не выходит", - отметил он.

В комментарии "Новостям Донбасса" руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила, что полиция Запорожской области открыла уголовное производство в связи с исчезновением капитана судна "Норд" Владимира Горбенко.

"Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией без вести пропавший", - рассказала она.

Она уточнила, что причиной открытия уголовное производства стало обращение в полицию брата Горбенко с заявлением о пропаже.

Известно, что об исчезновении Горбенко ранее сообщил адвокат Максим Могильницкий. По его словам, связь с подследственным в Украине капитаном отсутствует с 26 января.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 марта в Азовском море задержали рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, которое было зарегистрировано в аннексированном Крыму и нарушало порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины.

Капитан судна Владимир Горбенко 6 апреля был помещен под стражу, а девять членов его команды оштрафовали. 10 апреля за Горбенко внесли залог и он был освобожден из-под стражи. Горбенко находится на свободе под личное обязательство с возможностью посещать аннексированный Крым.

8 мая суд оставил без изменения меру пресечения Горбенко.

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