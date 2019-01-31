Журналисты узнали, сколько Россия тратит на охрану главарей Крыма

За охрану здания парламента и правительства в оккупированном Крыму продолжают отвечать военизированные организации. Ежегодно их услуги обходятся в десятки миллионов рублей.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что после начала оккупации функции по обеспечению безопасности админзданий передали созданному на полуострове управлению вневедомственной охраны при "МВД Крыма". Ее представители охраняли Совмин и парламент Крыма с 2015 по 2017 годы. Согласно российскому порталу госзакупок, охрана обоих этих зданий ежегодно обходилась российским налогоплательщикам от 6 до 16 миллионов рублей (от 2,5 до 6,7 млн грн).

Впоследствии ведомство перешло в Нацгвардию России и стало частью Росгвардии – структуры, созданной на базе внутренних войск России под прямым подчинением президенту России Владимиру Путину.

"В Крыму Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России контролируют правоохранители из Татарстана – Валерий Харчиков и Виталий Крайнов. И именно это ведомство из года в год признают единственным поставщиком охранных услуг для крымского правительства и парламента", - сказано в материале.

В 2018 году безопасность здания Совмина обошлась как минимум в 7,6 миллионов рублей (3,2 млн грн). А охрана крымского парламента – как минимум в 5 миллионов рублей (2,1 млн грн).

В нынешнем году на охрану Совмина оккупанты снова планируют потратить более 7 миллионов рублей (около 3 млн грн). Тендер на закупку этих услуг был объявлен в конце прошлого года. Об охранных услугах для крымского парламента в этом году пока объявлений о закупках нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Украине разрешил взыскать с России убытки от аннексии Крыма.