Люди боятся туда ходить: журналисты показали шокирующие фото и видео больницы в Крыму

В сети показали фото ужасного состояния больницы в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Медучреждение находится в городе Щелкино на востоке Крыма. На снимках видно, что в внутри здания облезлая штукатурка, отслоившаяся краска, на стенах трещины, черный грибок, а вместо стекла - фанера.

"Я живу в Щелкино 30 лет и ремонта там я не видела... Все давно не красилось, не приводилось в порядок", - поделилась местная жительница.

А то же время президент России Владимир Путин после четвертой инаугурации заявил, что граждане РФ теперь будут умирать позже: не в 73 года, а в 80 – и поможет в этом медицинская реформа.

"В 2018 году на медицину Крым потратил 17,5 миллиардов рублей (около 260 миллионов долларов), но за год путинская реформа в Щелкино так и не добралась. Местные жалуются, что больничные руины – это еще не самая большая беда. Катастрофическая ситуация – с дефицитом специалистов и оборудования", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в интернете активно обсуждают историю посещения больницы в оккупированной Россией Евпатории, которую рассказала жительница Крыма.