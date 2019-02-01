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Внезапно уволен глава известного украинского телеканала

пятница, 01 февраля 2019, 08:00

Наблюдательный совет проголосовал за отставку председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Суспільне" Зураба Аласания.

Об этом сообщает заместитель шеф-редактора портала "Детектор медиа" Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

"Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зурабом Аласания. 9 за, 3 против", - написала она.

Как пишет "Укринформ", инициатором выражении недоверия председателю правления НСТУ Зурабу Аласания был член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Вячеслав Козак.

"Я только могу сказать, что это было плановое заседание, многие вопросы заранее было решено обсудить - и отчеты, и планы, и изменение структуры - и во время заседания член наблюдательного совета Вячеслав Козак вынес предложение выразить недоверие Зурабу после обсуждения одного из вопросов . Он об этом высказывался не раз еще раньше - и полгода назад, и осенью - что он бы хотел задать такой вопрос. Но тогда большинство не ставила, а в этот раз поставила и проголосовала", - говорится в сообщении.

Нет уточнения, что именно было причиной такого решения, отметив, что мотивация расторжения контракта с Аласанией будет выписана в протоколе заседания. Документ будет обнародован в ближайшие дни.

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