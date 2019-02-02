Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и как его разрушить

Последним форпостом президента России Владимира Путина в Украине остается РПЦ.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил предстоятель Православной церкви Украины - митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душу православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении. Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не понимают, что произошло. Они убеждены, что то, что произошло, то это произошло неканоническим способом, Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее", - объясняет он.

Также он рассказал, когда, по его мнению, закончится война на Донбассе и прекратится аннексия Крыма.

"РПЦ имеет большое влияние. И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы в единой поместной православной церкви, завершится война в Донбассе и Крым будет возвращен Украине. Потому что Путин потеряет здесь, в Украине, ту поддержку, которую он имел до сих пор. Потому что если бы он не имел этой поддержки, то не было бы войны в Донбассе. Но все же, к сожалению, эта поддержка есть. И поэтому мы постепенно будем утверждаться уже как единая церковь, признанная, каноническая в Украине. И постепенно Россия будет терять это влияние именно через души православных украинцев здесь", - уверен предстоятель.

Епифаний по этой причине не тешится иллюзиями и уверен, что провокации в Украине будут продолжаться.

"Конечно, будут происходить провокации. Мы понимаем прекрасно, что со стороны Москвы есть определенные видения, чтобы создать в Украине противостояния на религиозной почве. И мы это понимаем, что будут делаться провокации даже со стороны определенных политических сил, будут провоцировать, подавать, что это та или иная какая-то политическая сила пытается захватить тот или иной храм. Но я верю в то, что постепенно украинцы не будут прибегать к этим провокациям, потому общество должно самостоятельно решить большинством голосов на собрании о том, что она присоединяется уже к единой поместной православной церкви", - предлагает выход он.

Напомним, как ранее сообщалось, томос об автокефалии украинской церкви будет вручен избранному главе ПУПЦ 6 января 2019 года в Константинополе, накануне Рождества Христового.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о предоставлении Украине Томоса об автокефалии после того, как в Украине будет создана Поместная Украинская Православная Церковь.