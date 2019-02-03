Оккупанты в Крыму выставили на продажу исторический дворец: стало известно, кто за этим стоит

В оккупированном Крыму было выставлено на продажу историческое имение начала 20 века "Мурад-Авур", расположенное в Гаспре.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым.

Как отмечается, цена частной недвижимости – 1,1 миллиард рублей. Площадь земельного участка при дворце – один гектар. Земля находится в собственности с 2017 года.

Местным журналистам удалось выяснить, что дворцом "Мурад-Авур" владеет семья известного в Санкт-Петербурге предпринимателя Геннадия Локоткова.

Согласно материалам так называемого "Арбитражного суда Республики Крым", в апреле 2017 года Тамара Локоткова — супруга питерского коммерсанта — купила у администрации Ялты земельный участок площадью 5910 квадратных метров, на котором расположено имение. Однако в объявлениях о продаже Мурад-Авура, размещённых в Интернете, указан гектарный участок — куда делись ещё 4090 метров, остаётся пока загадкой.

Геннадий Локотков, согласно данным системы "Селдон Базис", является совладельцем компаний "Технопласт" (Санкт-Петербург), "СтройГарантЮг" (Грозный), "Маркет Оил" (Симферополь), а также владельцем компании "Санаторий "Сосновая роща" (Ялта). В 2012 году "Газпромбанк" выкупил у Локоткова 20-процентный пакет акций акционерного общества "РЭП холдинг", производителя газоперекачивающих агрегатов, благодаря этой сделке банк стал единственным собственником предприятия; в том же году Геннадий Локотков стал вице-президентом союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 ноября 2018 года состоялся аукцион, на котором был продан санаторий "Ливадия", находящийся в оккупированном Крыму: покупателем стал российский олигарх Константин Малофеев.