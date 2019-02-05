Достали: появилось видео ответки ВСУ по боевикам под Луганском

ВСУ нанесли удар по позиции боевиков под Луганском.

Соответствующее видео опубликовали на странице фонда Вернись живым в Facebook.

"На этом видео бойцы ВСУ в ответ на провокации оккупантов наносят удар по их КСП (контрольно-наблюдательном пункта) в районе населенного пункта Золотое Луганской области. Под огонь попала вражеская техника и вооружение, также потери понес личный состав террористов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей так называемого "паспорта ЛНР", в очередной раз рассмешила украинцев абсурдным заявлением о ВСУ.

Кроме того, оккупационные "власти ДНР" опубликовали печальную статистику по демографической ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой области.