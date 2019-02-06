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Смертельное ДТП в Харькове: прокуратура озвучила наказание для Зайцевой и Дронова

среда, 06 февраля 2019, 20:02

Прокуратура просит 10 лет тюрьмы для обоих обвиняемых по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом 6 февраля во время судебных дебатов заявил прокурор Максим Блохин, сообщает "Медиапорт".

Как известно Зайцеву и Дронова обвиняют по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое привело к гибели нескольких лиц).

Статья 286 УК предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

В отношении Зайцевой прокуратура установила смягчающее наказание обстоятельства: "искреннее раскаяние и добровольное частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшим". Обстоятельства, отягчающих наказание обоих водителей, согласно обвинительного акта, не установлены.

Как сообщал "Апостроф", следователя, расследующего резонансное ДТП в Харькове на улице Сумской, поймали на небрежности.

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