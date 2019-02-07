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Скандал с ЛГБТ: миллионы интимных фото попали в открытый доступ

четверг, 07 февраля 2019, 22:57

В сети в открытый доступ попали миллионы интимных фотографий геев, которые они размещали на специальном сервисе знакомств в приложении Jack'd.

Об этом сообщает издание ВВС.

Отмечают, что система безопасности данного сервиса очень уязвима. Доступ к фотографиям может получить через браузер любой желающий, кому об этом известно, даже если у него нет аккаунта в Jack'd.

Исследователь Оливер Хаф сообщал об уязвимости создателям приложения еще год назад, однако до сих пор она так и не была устранена. 5 февраля о существовании уязвимости писал также сайт The Register, однако и после этого ситуация не изменилась.

"Приложение Jack'd было скачано через Google Play более пяти миллионов раз. Пользователи приложения могут добавлять к своему профилю фотографии с пометкой "личные", при этом предполагается, что эти фото будут доступны лишь определенным людям по выбору самого пользователя", - говорится в сообщении.

Однако, как подчеркнул Оливер Хаф, все фотографии, которые добавляют пользователи, загружаются на открытый веб-сервер и фактически оказываются в открытом доступе. По сведениям ВВС, личные фотографии пользователей приложения по-прежнему находятся в открытом доступе на том же сервере.

Как пишет интернет-издание Ars Technica, на сервере доступны не только фотографии, но и персональные данные, в том числе и сведения о местоположении пользователей приложения. Глава компании Марк Джироламо сказал Ars Technica, что уязвимость будет ликвидирована к четвергу, 7 февраля. Руководство компании пока никак не комментировало сложившуюся ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сняли короткометражку о буллинге ЛГБТ-детей в Беларуси. Это короткометражный фильм о проблеме буллинга в школе, который рассказывает реальную историю жизни трансгендерной девушки Валерии Шендеры из Минска.

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