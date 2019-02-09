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Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в России

суббота, 09 февраля 2019, 09:34

В сети показали магазин в оккупированном Россией Крыму, в котором прячут товар за решеткой.

Об этом сообщают на странице "Ху*вый ЮБК" в Twitter.

"Крымнашу дорогу! Магазин в Красноярском крае. Еду от россиян прячут уже за решетку", - написали в сети.

Также там опубликовали фото, на котором видно, что товарная витрина в магазине с пола до потолка ограждена решеткой. Покупатели могут находится только за ней, а продавец передает покупки через решетку.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть удивили детские площадки под замком в оккупированном Крыму. А в российском Обнинске в торговом центре "Атлас" открылся магазин детских товаров с названием "Mr.Pizd*k". Также пользователей соцсетей возмутила продажа в Коломые Ивано-Франковской области футболки с гербом Российской Федерации.

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