Сразу в Сирию: сеть шокировало постановление для детей офицеров

В России выдали постановление для детей офицеров, которых должны в обязательном порядке записывать в "Юнармию".

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Лапти, вы при памяти? Сразу в Сирию отправляйте. Или продайте на органы. Детей. Родных. "Офицеров ВС РФ обязывают записывать в "Юнармию" родных детей 8-18 лет и прямым текстом говорят, что у них будут проблемы, если не запишут. Ждем бравады о миллионе юнармейцев к концу года", - написала она и опубликовала документ.

В документе говорится, что в "Юнармию" должны быть записаны 100% детей офицерского состава. Также в постановлении написано: "Отсутствие детей офицеров в рядах движения "Юнармия" рассматривать как недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан".

В сети пользователей удивило такое постановление.

Как сообщал "Апостроф", в сети обсуждают митинг памяти Чернобыльской аварии в оккупированном РФ Крыму на который привели детей в военной форме из сепаратистской организации "Юнармия". Также в Крыму оккупанты продолжают проводить абсурдные акции с использованием оружия и основ военной подготовки, привлекая к участию в них детей. А детей, приехавших на курорт, одевают в военную форму.











