Грязевые ванны: жителей Харькова шокировала "чистая" вода из крана, фото

В сети жители Харькова пожаловались на очень грязную воду, которая течет у них с крана и опубликовали фото.

Об этом сообщают в группе "ХС.Салтовка".

"Тем временем на Северной Салтовке подают лечебные грязевые ванны", - написали в сети и разместили снимок-доказательство на котором видно, что вода действительно очень грязная и, кажется, что с примесью земли.

Также пользователь сети с другого района города опубликовал фото воды из крана, которая течет с ржавчиной.

Как сообщал "Апостроф", в Украине практически не выделяется средств на очищение водоемов, что усугубляет критическую ситуацию с обеспечением страны водными ресурсами. Об этом "Апострофу" сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.