Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР

В сети опубликовали фото телеопроса про полет в космос в так называемой ЛНР.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Оккупанты в эфире на канале "Луганск 24" создали опрос под названием: "Как Вы считаете, гражданин ЛНР полетит в космос?". Также предоставили и три варианта ответов: "Да, обязательно полетит" - его выбрали 41 респондент; "Сначала надо восстановить наши предприятия, которые работали на космическую отрасль" - ответили так 141 человек; "Мы - часть великой космической державы" - с этим согласились 75 людей.

Опрос проходил в виде звонков в студию с озвучиванием своего варианта. Всего свои ответы дали 257 человек.

Пользователей сети насмешила и одновременно удивила такая идея формы опроса и самой его сути.

Как сообщал "Апостроф", в сети смеются над интервью главаря ДНР Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о "светлом будущем" и "условном завтра" ЛДНР.