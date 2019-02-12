​Появились новые подробности о водителе, устроившем смертельное ДТП под Киевом

Мужчина, который в Борисполе спровоцировал смертельное ДТП, убегая от полиции, оказался гражданином Грузии.

Об этом сообщает "Информатор".

Незадолго до аварии в полицию поступило сообщение от неравнодушных горожан о том, что на одной из улиц Борисполя подозрительный человек в балаклаве сел в машину с иностранными номерами.

Экипаж патрульных через несколько минут начал преследовать автомобиль Volkswagen, который попал под ориентировку. На законное требование, водитель автомобиля не остановился и, нарушая правила дорожного движения, пытался скрыться от правоохранителей.

Убегая от полицейских, мужчина кавказкой внешности, который оказался за рулем, выехал на встречку, чтобы обогнать впереди едущие авто. Это повлекло за собой трагические последствия — на большой скорости он столкнулся с автомобилем Opel Vectra. В результате ДТП водитель Opel от полученных травм погиб сразу, а пассажир получил травму грудной клетки.

Ранее сообщалось, что погиб пассажир Vectra, но позже следователи установили, что скончался именно водитель. Пассажир получил травмы, но выжил.

Водителем автомобиля Volkswagen оказался 26-летний гражданин другого государства, который прибыл в Украину 2 месяца назад и временно проживал в Житомирской области. Во время осмотра автомобиля виновника, в ней нашли государственный номер Республики Грузия, две гранаты РГД-5 и запалы к ручным гранатам. Позже установили, что к хранению боеприпасов причастен пассажир автомобиля, 43-летний житель села Дударкив.

Водителя-правонарушителя задержали, а автомобиль Volkswagen изъяли и поместили на площадку временного содержания. О задержании иностранца сообщили в посольство Грузии и консульский отдел МИД Украины.

По факту этого происшествия правоохранители открыли криминальное дело по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть) и по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Работники полиции проверяют злоумышленников на причастность к совершению преступлений на территории области.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото водителя, который устроил смертельное ДТП в Борисполе убегая от полиции.