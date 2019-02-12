Убивали людей: Прилепин проговорился о зверствах 30 тысяч россиян в Украине

Российский писатель и бывший советник погибшего главы так называемой ДНР Захар Прилепин признался в зверствах российских кадровых военных на Донбассе.

Об этом сообщает Liga.

"Я - ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие… Да, и убивали людей. Мы все имели к этому отношение", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский писатель Захар Прилепин, недавно бежавший из рядов боевиков ДНР, признался в убийствах людей. Также Захар Прилепин заявлял, что на него устроили охоту украинские диверсанты и раскладывали взрывчатку везде, где он ходил. Кроме того, в сети высмеяли "боевое" фото Прилепина на Донбассе.