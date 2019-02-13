Синоптик рассказала о погодном сюрпризе на День Валентина в Украине

В День влюбленных, 14 февраля, погода в Украине удивит своей разношерстностью, начиная от морозов, заканчивая оттепелью, стоит ожидать любых неожиданностей вплоть до снега и дождя.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью на Востоке, а также в Сумской и Черниговской областях, температура воздуха понизится до -4-8 градусов, в большинстве областей она составит 1-6 градусов мороза, на Западе от 2 тепла до 2 мороза. Завтра днем будет оттепель, около нуля, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 0-3 градуса мороза. На юге ожидается + 1 + 4 градуса", - пишет синоптик.

По словам синоптика, меньше повезет жителям Одесской и Винницкой областей.

"Атмосферный фронт принесет в западные, северные области, а также в Винницкую и Одесскую области осадки. Будет идти дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. На Западе будет преобладать дождь из-за преимущества "плюсовой" температуры", - уточняет она.

Что касается Киева, то в столице будет пасмурно и скользко.

"В Киеве 14 февраля влюбленные и обычные граждане будут искать друг друга среди облачной погоды, местами летать небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах будет скользко", - констатирует Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на неделю.