В сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ

Майор Денис Лесняк, который сумел без потерь вывести свое подразделение из Дебальцево, погиб в августе 2016 года, навсегда сохранив в своем сердце любовь к супруге и дочери.

Его историю рассказывает фонд Вернись живым в Facebook.

"Моя любимая Танечка! Остается принять решение, на каком аэродроме сделать посадку. Да, можно сесть на разных, но взлетали-то мы вместе, парой! Значит, и приземляться надо вместе! Иначе мы рискуем разбиться, да так, что потом и осколков наших сердец будет не сыскать", - написал как-то в письме своей супруге погибший боец.

Сейчас вдова майора Лесняка учится жить заново, со своей болью. А их маленькая дочь, Лада еще ждет папу….

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