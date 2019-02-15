Современная транспортная инфраструктура является залогом развитых регионов и состоятельных общин - Омелян

15 февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян находился с рабочей поездкой в Киевской области.

Об этом говорится на сайте Мининфраструктуры.

Осмотрев участок трассы М-05, которая была отремонтирована в 2018 году, министр заявил, что дороги, которые были отремонтированы Укравтодором, хорошо пережили зиму.

"Если есть какие-то повреждения покрытия, они будут устранены подрядчиками за их собственный счет.

Капитальный ремонт трассы Киев-Одесса, на которой мы сейчас, будет продолжаться. В 2018 году из государственного бюджета направлено около 450 млн гривен и 76 млн евро средств международных финансовых организаций. В 2019 году работы будут продолжены, речь идет об около 700 млн гривен, это работы по развитию международного коридора GO Highway, к которому будет входить и М-05", - добавил Омелян.

Он также ознакомился с состоянием путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Н-01 Киев - Знаменка и провел встречу с общественностью с. Мироновка.

При этом министр подчеркнул, что развитие инфраструктуры как на государственном, так и на местном уровне, в центре внимания правительства.

"Министерство инфраструктуры Украины уделяет большое внимание работе с регионами и сотрудничает с органами местного самоуправления для скорейшего восстановления инфраструктуры в рамках реформы децентрализации. Мы имеем пять лет стабильной работы украинской власти. Правительство Арсения Яценюка заложило фундамент для макроэкономической стабильности и дальнейшего роста национальной экономики.

Правительство Владимира Гройсмана эффективно внедряет реформу децентрализации, в том числе и в контексте развития сети автодорог. Я благодарен парламентским фракциям, в частности, "Народный фронт", которые поддерживают реформы в инфраструктуре", - сообщил он.

В то же время, Омелян во время общения с общиной заявил, что мостовой переход, который важен не только для местных жителей, но и для области в целом, будет отремонтирован в этом году.

"Финансирование соответствующих работ предусмотрено. Средства есть, документация готова. То, что другие обещали годами, но так и не сделали, мы сделаем в этом году. Вместе с тем, подчеркиваю, что местные власти и общества не должны ждать условного "царя", который приедет и всем сделает счастье. Децентрализация работает, средства на места выделяются значительные. Будьте активными и ответственными за развитие своих населенных пунктов", - подчеркнул министр, добавив, что "современная транспортная инфраструктура является залогом сильных и развитых регионов и состоятельных территориальных общин".

"Поэтому развитие инфраструктуры Киевской и всех регионов Украины в фокусе внимания Министерства инфраструктуры. Это имеет важное значение для усиления экономического потенциала Украинского государства", - подытожил Омелян.