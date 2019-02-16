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Не допросишься: в сети рассказали о больнице в Крыму

суббота, 16 февраля 2019, 04:28

В сети снова жалуются на медицину в аннексированного Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в социальной сети Twitter.

На этот раз жители оккупированного Симферополя недовольны медработниками Луговской больницы. В интернете написали, что в отделении терапии медицинский персонал требует с пациентов деньги.

"Санитарки требуют с родственников лежачих больных по 800 рублей", - говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что от медсестер нельзя допросится принести градусник, они еще и хамят.

"Симферополь. Луговская больница. Здоровья вам и хорошего настроения!", - прокомментировала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму ощущается острый дефицит врачей. Государственным больницам и поликлиникам на полуострове необходимы около 900 докторов.

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