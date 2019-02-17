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Кто представит Украину на Евровидении 2019: видео всех финалистов Нацотбора

воскресенье, 17 февраля 2019, 08:21

В Киеве вечером в субботу, 16 февраля, определилась вторая группа финалистов Нацотбора на Евровидение 2019 года.

Так, к первым финалистам – MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO, которых выбрали во время голосования 9 февраля, присоединились еще три финалиста. Победителями второго Нацотбора стали Freedom jazz, KAZKA и ANNA MARIA.

Таким образом, стали известны все шесть финалистов украинского Нацотбора, которые 23 февраля поборются за одну путевку на Евровидение 2019.

Смотрите видео выступлений всех финалистов украинского Нацотбора на Евровидение 2019.

А также полное видео двух полуфиналов

Как известно, главный музыкальный конкурс Европы состоится в Тель-Авиве (Израиль). Первые полуфиналы шоу запланированы на 14 и 16 мая.

Финал конкурса, в ходе которого будет назван главный исполнитель Европы, пройдет 18 мая.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, в каком порядке будут выступать участники финала Нацотбора.

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