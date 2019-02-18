Под Киевом полиция поставила на место "героя парковки": фото

Под Киевом (Вышгород) полиция наказала дерзкого "героя парковки", который оставил свой автомобиль прямо на тротуаре.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото с места инцидента.

"Мастера парковки" в Вышгороде... Там сегодня (17 февраля, - прим. ред.) из-за этой Mazda ребенок выскочил. Его чуть автомобиль не сбил. Инвалиды с мамочками целый день по болоту и через проезжую часть обходили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прохожие, устав терпеть такое самоуправство, вызвали правоохранителей. На нарушителя составили протокол о нарушении правил парковки. Теперь водителю предстоит заплатить штраф в 510 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.