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В деле Гандзюк засветился генерал МВД: в сети назвали фамилию

среда, 20 февраля 2019, 08:06

В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк замешан начальник ГУ Нацполиции в Херсонской области, генерал полиции Артур Мериков.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

По его словам, именно Мериков предупредил фигуранта дела, криминального авторитета Алексея Левина (Москала), что ему надо срочно покинуть страну.

"Левин был правой рукой Мангера (подозреваемый в организации убийства, глава Херсонского горсовета Владислав Мангер - "Апостроф") по различным деликатным делам. Сейчас в Доминикане отсиживается", - добавил он.

С ноября 2015 Мериков временно исполнял обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. 19 ноября назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Согласно указу президента от 13 октября 2018 Артуру Мерикову присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, до сих пор не надели электронный браслет.

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