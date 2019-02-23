Чтобы знали: в сети показали новый "украинский" детсад в Крыму

Сеть удивил новый детский сад в оккупированном РФ Крыму, где установили "украинские" парты.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Открытие дошкольного учреждения состоялось в городе Севастополь. В помещении для детей установили столы, которые раскрашены в цвета украинского флага - желтый и голубой.

"В Севастополе состоялось открытие нового детского сада. Чтобы дети льготников - понаехов (а больше в сад никто устроиться не может) не забывали, что Крым украинский, группы оснастили специальными столами", - написала блогер.

В сети это вызвало обсуждения, пользователи высказали свои мнения.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупанты продолжают проводить абсурдные пропагандистские акции в Крыму с участием детей.