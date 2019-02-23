​Подорожанине проезда в Харькове: более тысячи харьковчан вышли на массовые протесты, фото

Более тысячи харьковчан вышли сегодня на митинг против повышения стоимости проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает Insider News.

Возмущенные повышением цен на проезд в городском электротранспорте и метро горожане пришли выразить свой протест "виновникам банкета", сообщает издание.

Среди митингующих депутаты городского совета от оппозиционных мэру Харькова политических сил, партийные функционеры ряда политсил, гражданские активисты, молодежь и люди старшего возраста. Плакаты, обвиняющие Кернеса в манипуляциях, держат несколько десятков митингующих.

После выступлений ораторов, протестующие собираются пройти практически через весь центр Харькова к гостинице "Националь", в которой живет мэр города Геннадий Кернес.

Как известно, 6 февраля в Харькове исполнительный комитет городского совета одобрил решение о повышение тарифов на проезд в электротранспорте – метро, троллейбусах и трамваях. Цена проезда в Харьковском метрополитене повысилась до 8 грн, а билеты в трамваях и троллейбусах подорожали до 6 грн.

19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил решение исполкома Харьковского горсовета о новых тарифах в трамваях, троллейбусах и метро.

20 февраля исполком Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении цены проезда в городском транспорте. Согласно документам, опубликованным в реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля: 6 грн за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 грн – за метро.