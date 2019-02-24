Бургер КГБ - закуси, крымчанин: в сети показали новое заведение в Крыму

В сети показали фото нового странного российского заведения в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником Wasily Crimea на своей странице в Twitter.

Странный магазин фастфуда и пивной ларек заметили на улице Симферополя. Торговая точка оформлена в красном стиле с белыми надписями и названием: "Крымский гриль бургер КГБ".

"Симферополь. "Вместе весело сидеть…". Стукачам — ̶с̶к̶а̶л̶к̶у̶ ̶в̶ ̶ж̶… скидки?", - написал блогер.

Также фото заведения разместил пользователи сети Petruš Woikow с комментарием: "Закуси, крымчанин!".

Другие пользователи также прокомментировали пост.

Напомним, оккупированный Россией Крым постепенно превращается в свалку мусора.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото утопающей в мусоре Ялты.