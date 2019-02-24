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MARUV на Евровидении-2019: в сети указали на еще одну "зраду"

воскресенье, 24 февраля 2019, 13:23

Владельцем прав на песню Siren Song украинской певицы MARUV, с которой она победила на национальном отборе на конкурс Евровидение, является российский лейбл Warner Music.

На это в Facebook обратил внимание общественный деятель Андрей Смолий.

"А это значит, что все роялти от выполнения пойдут, куда? Правильно - в Россию! Итак, Украина профинансирует роялти для российской компании, которая заплатит налоги в казну РФ. А значит, на патроны для российской армии", - добавил он.

Напомним, победившая на нацотборе к "Евровидению" певица MARUV ранее анонсировала концерты в России. 6 апреля MARUV споет в Москве, в концертном зале "Известия Hall", а 12 числа того же месяца певица выступит в Санкт-Петербурге. "Мой первый сольный концерт!", - написала артистка и пообещала, что "будет пушка".

В 2015 году в составе группы The Pringlez Корсун участвовала на конкурсе "Новая волна" в Сочи (РФ), где заняла третье место.

А комментируя свои гастроли в России, MARUV заявила: "Каждый выбирает по-своему как нести мир. Кто-то берется за оружие, кто-то за музыку".

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