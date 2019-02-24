На шабаш: в сети показали очередное мероприятие в Крыму с участием детей

23 февраля в оккупированном Россией Крыму детей вывели на очередное "патриотическое" мероприятие.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

На аннексированном полуострове оккупанты устроили патриотическое возложение цветов в памятникам воинов. К мероприятию также уже традиционно подключили младшее поколение.

"Симферополь. Плохая новость - детей при невероятно мерзкой погоде поволокли на шабаш, сволочи!", - написала блогер.

Напомним, это не первое подобное "патриотическое" мероприятие в оккупированном РФ Крыму. Российская власть пропагандирует детей и приучает к оружию и военной форме с раннего возраста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото абсурдной акции с участием детей в аннексированном Крыму, в ходе которой рекламировали мороженое с кишечной палочкой.