Молитесь и умирайте: бежавший из Украины священник РПЦ разозлил сеть цинизмом

В сети обсуждают высказывание скандального священника и фаната "русского мира" Андрея Ткачева, который посоветовал православным женщинам никогда не раздеваться перед врачами-мужчинами для проведения медицинского осмотра.

Об этом сообщает ресурс "Ридус".

Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Одинцовского района Московской области протоиерей Андрей Ткачев подчеркнул, что женщинам нельзя раздеваться перед медиками мужского пола, даже если альтернативой лечению станет летальный исход.

"Наши все - враспонашку! Перед всеми - на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках - все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие", - заявил Ткачев в своей авторской программе вопросов и ответов на телеканале "Царьград".

"А есть люди, которые говорят: "Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого - я и так умру". Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть - большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось - умирайте!" - добавил священнослужитель.

В той же передаче отец Андрей раскритиковал "врачебную мафию" и высокие цены на медицинские услуги, а также напомнил, что при всех достижениях современной медицины больные не получают гарантий на выздоровление.

Пользователей сети такие высказывания протоирея привели в бешенство.

Напомним, Андрей Ткачев был священником и в Украине - Львове и Киеве. Однако в 2014 году он сбежал в Россию, где отметился украиноффобскими заявлениями.

Как сообщал "Апостроф", священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что в переговорах с США Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать левобережную Украину.