Назван любимый украинцами продукт, который "убивает" сердце

Ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление соли причиняет вред организму.

Об этом сообщает ресурс "Новости Ю".

Вред соли на организм человека при чрезмерном употреблении проявляется в виде различных заболеваний и недугов. По словам ученых, она наиболее опасна в рационе питания для сердца и сосудов. Эксперты подчеркнули, что для сердца пагубно употребление соли в количестве более пяти граммов в день.

"По словам медиков, в среднестатистическом рационе питания современных людей содержится слишком много продуктов с солью - в среднем человек употребляет около двенадцати граммов в день. Подобную привычку врачи считают крайне опасной для состояния сердечно-сосудистой системы. Главными "убийцами" сердца они назвали различные чипсы, сухарики и закуски к пиву - содержание соли в них огромное", - говорится в сообщении.

Как отметили ученые, от 20% до 40% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы в развитых странах возникают из-за излишнее употребление соленых продуктов.

"Большое количество соли опасна тем, что провоцирует развитие артериальной гипертензии и ухудшает состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и склонной к поражениям", - сообщили эксперты.

По их словам, суточный уровень потребления соли не должен превышать пяти граммов. Некоторые специалисты утверждают, что надо стремиться к тому, чтобы съедать даже меньшее количество соли - не более половины чайной ложки в день - примерно три грамма.

"В этом случае можно добиться снижения риска преждевременной смерти от ишемической болезни сердца примерно на 30%. В свою очередь исследования, которое проводилось в Нидерландах с участием 5500 мужчин показало: употребление более 6,2 граммов соли в сутки опасно развитием гипертонии - риск развития болезни при этом увеличивается на 21% по сравнению с людьми, употребляющими соль в пределах 3 граммов", - говорится в сообщении.

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