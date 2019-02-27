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Остались жена и дочь: появились фото и видео прощания с бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе

среда, 27 февраля 2019, 12:10

В Дружковке Донецкой области 26 февраля простились с Евгением Фурсовым, военнослужащим 122 батальона 81 ОАМБ Вооруженных Сил Украины, который погиб во время обстрела 23 февраля.

Об этом сообщает местный сайт 06267.com.ua.

Отмечается, что отдать последние почести погибшему защитнику Украины приехали сотни людей, и не только местные жители - люди прибыли и из других городов Донецкой области.

В Вооруженных Силах Украины Фурсов служил по контракту с ноября прошлого года. Воина похоронили на центральной аллее кладбища ДЩ. Мужчину проводили в последний путь троекратным оружейным салютом его соратники.

Капеллан 122-го батальона отец Виталий Кестер у гроба покойного сказал прощальное слово и со скорбью призвал помнить, какой высокой ценой достается сегодня свобода и независимость Украины.

Как сообщал "Апостроф", 11 февраля неподалеку от Индустриального моста в Киеве прямо на глазах у прохожих скончался мужчина, оказавшийся ветераном АТО.

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