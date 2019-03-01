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Боевики ДНР отправили "на подвал" бывшего соратника Януковича

пятница, 01 марта 2019, 03:30

В среду, 27 февраля, в Донецке арестовали бывшего руководителя фракции "Партии регионов" в Донецком областном совете Николая Загоруйко.

Об этом сообщает украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Из Донецка сообщают, что вчера уехал "на подвал" (арестован - ред.) Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции "Партии регионов" в Донецком областном совете. В ДНР он был директором департамента стратегического анализа и планирования совета министров, служил "русскому миру" но что-то пошло не так", - написал он.

В сети пользователи положительно отреагировали на арест бывшего руководителя фракции "Партии регионов".

Также журналист Денис Казанский напомнил скандальное заявление Загоруйко об аннексированном РФ Крыме.

"Донецкий депутат Загоруйко: Путин не забрал Крым, а подобрал", - гласил заголовок со слов Николая Загоруйко в СМИ.

Напомним, российский писатель и бывший советник погибшего главы так называемой ДНР Захар Прилепин заявил, что Россия должна поступить со всей территорией Украины точно так же, как поступила с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Как сообщал "Апостроф", депутат городского совета Славянска, Донецкой области, Виктор Винниченко в 2014 году принимал участие в похоронах боевика так называемой ДНР.

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