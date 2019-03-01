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Первый день весны: поздравления и открытки

пятница, 01 марта 2019, 07:01
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1 марта - первый день календарной весны. Каждый год это обычное, казалось бы, событие вызывает бурю эмоций и постов в соцстетях. Еще бы, ведь холода всем уже надоели и хочется тепла, вечерних прогулок, цветущих деревьев и красивых легких нарядов. Чтобы вам было легче поздравить с первым днем весны своих близких, мы собрали лучшие поздравления и открытки в этом материале.

***

Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!

***


Фото: pixabay.com

***

К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...

За окном зачирикали птички,
Лучик солнца блеснул теплотой,
И запели с душой нам синички,
Поздравляя нас тоже с весной!

Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!

***


Фото: pixabay.com

***

Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!

***

Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!

***


Фото: pixabay.com

***

С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!

***

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