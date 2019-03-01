Первый день весны: поздравления и открытки

1 марта - первый день календарной весны. Каждый год это обычное, казалось бы, событие вызывает бурю эмоций и постов в соцстетях. Еще бы, ведь холода всем уже надоели и хочется тепла, вечерних прогулок, цветущих деревьев и красивых легких нарядов. Чтобы вам было легче поздравить с первым днем весны своих близких, мы собрали лучшие поздравления и открытки в этом материале.

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Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.



Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

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Фото: pixabay.com

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К нам в окно постучалась весна.

Как красива, чудесна, мила,

Как прекрасна она, хороша,

Хоть и шла она к нам не спеша...



За окном зачирикали птички,

Лучик солнца блеснул теплотой,

И запели с душой нам синички,

Поздравляя нас тоже с весной!



Пусть на сердце у всех потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

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Фото: pixabay.com

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Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.



Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

***

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!



Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

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Фото: pixabay.com

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С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

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