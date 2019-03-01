Похлеще фейка о распятом мальчике: сети впечатлило видео с "расчлененкой" в Севастополе

В Севастополе (аннексированный Россией Крым) оккупанты придумали новый маразматический фейк о "бандерлогах" в Карпатах, не забыв упомянуть о "расчленении" символа России.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер и журналист под ником Денис Казанский.

"И вот эта березка, распиленная как юная девушка… посмотрите на ее белый ствол, это то, наверное, что является символом нашего времени. Когда я была студенткой, у нас преподавал старославянский язык замечательный человек, который прошел пешком всю Европу и он говорит, что не было ничего страшнее попасть на Карпаты. Там, где хозяйничали бандерлоги… Анафема всем вам, анафема всем вам, кто уничтожает красоту нашего города", - говорит на кадрах героиня ролика.

В Севастополе коммунальщики расчленили березку, как бандеровцы расчленяли людей на лесопилках!



Новый шедевр пропаганды, достойный конкурировать с распятым мальчиком. Третий раз пересматриваю и ору.



Расчленили символ России! Анафема всем вам! pic.twitter.com/i3a6bQhtVy 1 марта 2019 г.

В сети ту же стали комментировать услышанное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли Поклонскую за новый абсурдный фейк про Украину.