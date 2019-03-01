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Похлеще фейка о распятом мальчике: сети впечатлило видео с "расчлененкой" в Севастополе

пятница, 01 марта 2019, 15:16

В Севастополе (аннексированный Россией Крым) оккупанты придумали новый маразматический фейк о "бандерлогах" в Карпатах, не забыв упомянуть о "расчленении" символа России.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер и журналист под ником Денис Казанский.

"И вот эта березка, распиленная как юная девушка… посмотрите на ее белый ствол, это то, наверное, что является символом нашего времени. Когда я была студенткой, у нас преподавал старославянский язык замечательный человек, который прошел пешком всю Европу и он говорит, что не было ничего страшнее попасть на Карпаты. Там, где хозяйничали бандерлоги… Анафема всем вам, анафема всем вам, кто уничтожает красоту нашего города", - говорит на кадрах героиня ролика.

В сети ту же стали комментировать услышанное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли Поклонскую за новый абсурдный фейк про Украину.

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