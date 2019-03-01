Вернется большой "плюс": синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные

Уже в воскресенье, 3 марта, в Украине ожидается потепление.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Удивительно, но в воскресенье, 3 марта, в Украину вновь вернется большой "плюс". По прогнозам синоптиков, в этот день теплее всего будет на западе страны: от 5 до 9 градусов тепла днем, но от 6 до 8 градусов мороза в ночное время суток.

На юге и в центре страны дневные показатели температуры ожидаются на уровне от 2 до 4 градусов с отметкой "плюс", а ночью столбики термометров резко опустятся до 6-7 градусов мороза.

Прохладнее всего в этот день будет на востоке и севере Украины: от 1 градуса мороза до 2-4 тепла днем и 5-9 мороза после захода солнца. Осадки 3 марта синоптики не прогнозируют.

И это на фоне того, что еще в субботу, 2 марта, по всей стране ожидается резкое похолодание. От 1 градуса тепла до 1 мороза днем и 3-5 мороза ночью столбики термометра покажут практически по всей территории страны. Только на Закарпатье и юге страны днем сохранится стабильный "плюс": от 2 до 4 градусов, а ночью жителям этих регионов стоит ожидать морозов, но не сильных - от 1 до 3 градусов ниже нуля.

В этот день осадки подпортят настроение только жителям восточных областей Украины, на остальной же территории страны сохранится ясная погода.

Подробнее о погоде в первые выходные марта, читайте в материале "Апострофа": Удивительное начало: синоптики рассказали о погоде в первые дни весны.